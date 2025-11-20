Fuerte baja en Olga: un reconocido conductor dejará su ciclo porque está "cansado"

En el mundo del streaming habrá singificativos cambios de cara al próximo año. En Olga, una de sus figuras centrales está a punto de poner fin a su etapa al frente de un ciclo que marcó la mañana del canal. La decisión no estaría vinculada a conflictos internos, sino a nuevos proyectos que lo obligan a correrse del micrófono.

Fernando Dente deja "Paraíso Fiscal" en diciembre

El conductor que prepara su salida es Fernando Dente, quien se despedirá del programa matutino Paraíso Fiscal a fin de año. La información fue adelantada en Puro Show, donde aseguraron que el motivo principal responde al desgaste que implica sostener la conducción diaria. Según contaron en el ciclo, el actor y presentador "está cansado y decidió dejar su programa. Dice que es físicamente".

Además del cansancio, hay otro factor determinante en su decisión: una nueva propuesta profesional que se vincula con su faceta artística fuera del streaming. Tal como revelaron este miércoles, otra de las razones es que el programa "arranca a las seis de la mañana hasta las ocho y le ofrecieron ser el productor de HAIRSPRAY", el musical que tendrá como protagonista a Damián Betular.

Silencio hasta encontrar reemplazo



Aunque el pase ya estaría acordado, en Olga todavía no hicieron el anuncio oficial. Según contó el mismo ciclo de espectáculos, la producción busca primero cerrar quién tomará su lugar en la mañana del canal. Por ese motivo, todavía no salió a confirmarlo públicamente, debido a que "le pidieron que por favor todavía no diga que se va para encontrar un reemplazo".

