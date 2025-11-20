Gustavo Valdés valoró las donaciones para el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés agradeció públicamente a los artistas que donaron obras al Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc), inaugurado recientemente y considerado un hito cultural en la provincia.

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la generosidad de los creadores y el valor simbólico del aporte.

“Agradezco profundamente a los artistas que donaron sus obras para el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. Su generosidad hizo posible este gran logro cultural y reafirma que la identidad correntina se construye entre todos. El Macc es y será un espacio de encuentro y orgullo para toda la provincia”, expresó.

Un nuevo espacio cultural

El mensaje se enmarca en el proceso de consolidación del Macc como un espacio abierto a la comunidad.

El museo reúne obras de artistas locales y nacionales con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura, incentivar la producción artística y preservar la identidad correntina en sus diversas expresiones.

El sitio se proyecta como un nuevo punto de referencia para la difusión del arte contemporáneo en la región, con una propuesta que busca integrar a creadores y público en un entorno participativo.