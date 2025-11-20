Corrientes: se realizó la admisión de pruebas en una causa por doble homicidio culposo

En la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial (Ofiju) de Bella Vista se realizó la audiencia de “Admisión de Pruebas” en el marco de una causa por doble homicidio culposo agravado.

El caso investiga un accidente de tránsito en el que se combinaron varios factores. El conductor manejaba de manera imprudente y antirreglamentaria, bajo los efectos de estupefacientes. Asimismo, circulaba a más de 30 kilómetros por hora encima de la velocidad máxima permitida y se dio a la fuga tras el choque.

Durante la audiencia, la jueza de Garantías de Bella Vista, Mirta Elena Aguirri, evaluó las pruebas ofrecidas por la defensa, la querella y el Ministerio Público. Entre ellas, se admitió la declaración de un testigo de identidad reservada propuesto por la defensa, pese a la oposición del fiscal y del abogado querellante. Tras la resolución, se prevé el inicio del juicio oral.

El Ministerio Público está representado por el fiscal Alfredo Muth, mientras que la querella cuenta con la representación del abogado Héctor Ortigueira. La defensa del imputado está a cargo de los abogados Rafael Beltrán y Gustavo Briend.