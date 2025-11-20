¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Trazan un plan de seguridad clave para la lucha contra el abigeato en Corrientes

Se trata de encuentros que se replican en diferentes jurisdicciones de la provincia para reforzar el vínculo entre las instituciones de y los productores.

Por El Litoral

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 10:41

La Policía de Corrientes informó que realizó una reunión con la Sociedad Rural de Mburucuyá para desarrollar temas relacionados sobre la prevención y lucha contra el abigeato.

El encuentro se realizó en el Salón de la Fundación Laurenzana, donde asistieron varios productores de la zona.

En la disertación estuvieron representadas la Jefatura de Policía por el Comisario  General Gerardo Torres, el Director de la Policía Rural y Ecológica, acompañado por los jefes de las unidades con jurisdicción en Saladas, San Roque y Concepción. También estuvo presente la Dra. Susana Vallejos, en representación de la Fiscalía de Saladas.

La reunión reforzó el vínculo entre la Policía, la Justicia y los productores rurales. Este tipo de encuentro se replicará en distintas jurisdicciones de la provincia.


 

