Abigeato en Corrientes: detuvieron a dos conocidos cuatreros

La Policía de Corrientes detuvo anoche a dos hombres acusados de abigeato en Virasoro. El operativo se produjo después de que se encontraron restos de dos novillos faenados en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial 37. La alerta la dio un productor local a través de grupos de seguridad de WhatsApp.

Según informó la Policía, el productor y un empleado advirtieron alambres cortados y rastros de pisadas de caballos dentro del predio. Los primeros indicios dieron a entender que la carne había sido trasladada hacia Villa Corina.

Los oficiales siguieron los rastros hasta el barrio Las Olerías. Ahí, los vecinos informaron sobre Felipe “Mambo” Gómez, quien fue visto ingresar a una casa con diversos bultos. El lugar era utilizado como aguantadero por José Eduardo Rodríguez y Librado Ramón Acosta, alias “Mili Mili”.

Tras el allanamiento, los policías secuestraron la carne robada, que presuntamente iba a venderse en el barrio César Navajas. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.