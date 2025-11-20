El picante comentario que Wanda Nara le hizo a Maxi López en MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Maxi López volvieron a ser el centro de atención en el estudio de MasterChef Celebrity (Telefe), demostrando una química descontracturada y entretenida tras la última gala de eliminación. El buen entendimiento que han exhibido desde que el exfutbolista se reincorporó al certamen quedó nuevamente en evidencia a través de un divertido intercambio lleno de ironía y humor sobre su conflictivo pasado.

En el programa del 19 de noviembre, la conductora había lanzado una advertencia en tono de juego: aquellos que asistieran vestidos de color rosa sumarían puntos extra. Varios participantes, incluyendo a su expareja, tomaron nota de la sugerencia, y López apareció con una camisa de ese color. A Wanda le divirtió la "obediencia" y aprovechó la ocasión para lanzar un comentario picante sobre la historia que los une.

Ante la sorpresa de los demás, Evangelina Anderson preguntó directamente: "¿Por qué vinieron todos de rosa hoy?". Nara respondió a la inquietud de la modelo, refiriéndose a su rol en el certamen: "Porque yo dije que podían venir de rosa y quizás eso sumaba puntos. Lo que la Jefa dice, se hace".

Cuando llegó el momento de comentar el look de su expareja, la conductora fue directa y divertida, aludiendo con ironía a los conflictos que tuvieron cuando López no seguía sus indicaciones: "Me encanta que me hagas caso, porque cuando no me haces caso no te ha ido bien", comentó Nara entre risas. Maxi López, asumiendo el comentario con deportividad y humor, respondió: "Es verdad, es verdad".

Otro momento destacado que encendió el estudio ocurrió el 18 de noviembre, cuando Wanda Nara se acercó al puesto de López y él reparó en un detalle inesperado en la muñeca de la conductora. Al ver el accesorio, el exfutbolista lanzó con gracia: "Este lo conozco… creo que hay algo de la primera administración", dejando entrever que el reloj era un recuerdo material de la etapa compartida de su pasado.

La reacción de López no terminó allí. Con humor, le pidió a Wanda que le mostrara el reloj: "Dejámelo probar, un segundito”. Sin embargo, Wanda, fiel a su estilo filoso, frenó la situación al instante: "No, ni loca. No vuelve más".

El breve pero intenso intercambio provocó risas en el estudio y volvió a exponer la dinámica particular que mantienen desde que comparten pantalla. Lejos de cualquier atisbo de tensión, el ida y vuelta aportó un toque de humor espontáneo al programa, reafirmando que cada cruce entre ellos despierta una enorme curiosidad en la audiencia.

