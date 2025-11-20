Unne: realizaron con éxito una cirugía inédita a una culebra exótica

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se llevó realizó una cirugía de extracción de tumor en una culebra exótica de la especie Pantherophis guttatus, conocida como serpiente del maíz. El ejemplar, rescatada del tráfico de fauna silvestre, se encuentra actualmente bajo cuidado en el Centro Interactivo de Serpientes Venenosas de Argentina (Cisva),

El equipo intervino a la culebra, ya que presentaba una masa tumoral en el tercio medio del cuerpo.

Según informaron desde la Facultad, el animal había sido sometido previamente a estudios por imágenes (ecografía, radiografía, tomografía y punción) que confirmaron la presencia de una neoplasia. Por su ubicación y riesgo de comprimir el tubo digestivo, se decidió la remoción quirúrgica.

La intervención se realizó en el quirófano del Hospital Escuela Veterinario, en el área de Pequeños Animales. Participaron los médicos veterinarios Juan José López (anestesista), Mayra López Ramos y Eduardo Saravia, junto con la magíster María Lucía Bustos, estudiantes del Cisva y del servicio de cirugía.

La operación concluyó con éxito y la serpiente evoluciona de manera favorable, bajo tratamiento posquirúrgico y control veterinario.

Desde la Unne destacaron que el procedimiento representa un avance para la anestesia y cirugía en ofidios.

Exótica a causa del comercio ilegal

Según mencionaron desde la Unne, la especie naturalmente es naranja, pero el color blanco de este ejemplar es resultado de alteraciones genéticas hechas en cautiverio para producir animales más llamativos y, por ende, con un valor de venta más elevado. Esta manipulación fue la razón del tumor.