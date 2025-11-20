Corrientes: secuestraron cigarrillos de contrabando por un valor de $5.879.104

La Policía de Corrientes informó que este jueves realizó allanamientos en la ciudad Capital, donde cuatro personas fueron detenidas y se secuestró un cargamento de cigarrillos que se vendían de manera ilegal, así como otros elementos.

El operativo se realizó en la mañana de este jueves en un domicilio del barrio Caridi, otro en el barrio Trujillo, procedimientos diligenciados por la Jueza de Garantías, Dra. María Cristina Sánchez y ejecutado por la Unidad Especial Antiarrebato, grupos especiales PAR, canes K9, GTO, división Drones, y el destacamento San Marcos.

En los procedimientos se secuestró motocicletas, una Honda, modelo Wave, otra modelo CG Titán, una de marca Motomel y otra de marca Zanella, modelo ZB. Además, un iPhone, una bicicleta, y motopartes, todos elementos que no pudieron ser justificados como propiedad de los residentes de los domicilios allanados.

El secuestro de importancia consistió cigarrillos de la marca Rodeo, siendo 308 cajas que representan un aforo de $5.879.104, que eran comercializados de manera ilegal, pues se comprobó que habían ingresado al país sin pasar por los controles de Aduana.

Por tal motivo se solicitó la presencia de personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes incautaron los elementos para su correspondiente trámite. En tanto que se detuvo a cuatro personas producto de los hallazgos.

En tanto que los demás elementos secuestrados, junto a los demorados, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la Comisaría II Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor.