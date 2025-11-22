Wanda Nara apoyó la posible mudanza de Maxi López a Argentina

Wanda Nara volvió a generar repercusiones al referirse a la posible mudanza de Maxi López a Argentina, un tema que expuso durante una entrevista con el programa Sálvese Quien Pueda. La conductora de MasterChef Celebrity se mostró abierta y entusiasmada ante la chance de que el exfutbolista se instale nuevamente en el país para estar más cerca de sus hijos.

El comentario surgió luego de que Nara hablara sobre la buena recepción que tuvo la participación de López en el ciclo televisivo de Telefe. “Estoy muy contenta. Está Maxi y funciona muy bien, a la gente le gusta, y en definitiva en tele se ve lo que la gente quiere ver”, señaló.

La pregunta que activó el interés de los televidentes no tardó en llegar: la producción quiso saber si veía posible que López se radique en Argentina junto a su familia. Según relató el propio exjugador, la intención es estar más cerca de los tres hijos que comparte con Nara.

La respuesta de la empresaria fue clara y con tono afectivo. “Ojalá. Lo que más quiero es la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá”, expresó.

Nara también aseguró que acompañará la decisión si López finalmente decide instalarse en el país. “Sabe Maxi que cuenta conmigo y lo voy a ayudar”, cerró, destacando la buena sintonía actual entre ambos.

minutouno.com