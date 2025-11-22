Rescataron un yacaré que apareció en la puerta de una casa en Bella Vista

La Policía de Corrientes informó este sábado que rescataron un yacaré que apareció en la casa de una vecina del barrio Loma Norte, en la localidad de Bella Vista.

El hecho se registró anoche del sábado cuando la mujer se encontró con el reptil en la entrada de su vivienda y dio aviso inmediato a la Policía Rural y Ecológica.

Una comisión se dirigió rápidamente al lugar y constató la presencia del animal, que se encontraba en estado tranquilo, aunque representaba un riesgo potencial para los vecinos, especialmente niños y mascotas.

Los efectivos procedieron a la captura segura del yacaré, sin que se produjeran incidentes.



Una vez asegurado, el reptil fue trasladado por el personal hasta una laguna ubicada en la zona de Loma Este, donde finalmente fue liberado en su hábitat natural.