¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes Policía de Corrientes Proteccionistas
Club de Regatas Corrientes Policía de Corrientes Proteccionistas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

VICTOR OSVALDO "NEGRO" DHO

Por El Litoral

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 00:00

VICTOR OSVALDO "NEGRO" DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025. A un mes del fallecimiento del Negro Dho, su familia, esposa e hijos, quieren expresar su profundo agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en este momento tan doloroso. A quienes estuvieron presentes con una palabra, un abrazo, una oración o un gesto de cariño, gracias por ayudarnos a transitar esta pérdida. Lo extrañamos profundamente, y el cariño recibido de todos ustedes nos brinda fuerza y consuelo. Guardaremos siempre en el corazón su recuerdo y el acompañamiento que nos han brindado. c/822

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD