†

VICTOR OSVALDO "NEGRO" DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025. A un mes del fallecimiento del Negro Dho, su familia, esposa e hijos, quieren expresar su profundo agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en este momento tan doloroso. A quienes estuvieron presentes con una palabra, un abrazo, una oración o un gesto de cariño, gracias por ayudarnos a transitar esta pérdida. Lo extrañamos profundamente, y el cariño recibido de todos ustedes nos brinda fuerza y consuelo. Guardaremos siempre en el corazón su recuerdo y el acompañamiento que nos han brindado. c/822