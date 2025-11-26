Pampita reveló la condición que pondría para sentarse en el living de Mario Pergolini

Recientemente, Mario Pergolini recibió a la China Suárez en su ciclo "Otro día perdido" que se emite por la pantalla de El Trece. El intercambio dejó frases y momentos muy particulares que rápidamente tomaron trascendencia en redes sociales, al tratarse de una persona tan mediática y polémica como la actriz.

Tras esto, un cronista le consultó a Pampita si le daría una entrevista al reconocido conductor o a cualquier otra figura y la modelo no dudó en responder de manera contundente: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento ese presupuesto está, iría encantada, obvio", lanzó con su habitual sonrisa.

Nuevamente, el movilero insistió en si esto era una condición necesaria para su presencia en un programa y fue entonces cuando la también conductora se sinceró: "Muchos saben que yo, la verdad, prefiero quedarme en mi casa con mis hijos. Trabajo casi todos los días. Si voy a un programa es porque lo vivo más como un trabajo que otra cosa".

Finalmente, dejó un palito para la China, de quien supo ser archienemiga: "No tengo por qué estar contando cosas de mi vida personal. Siento que no tengo esa necesidad".

