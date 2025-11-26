Rocío Oliva a cinco años de la muerte de Maradona: "Es un montón pensar que lo mataron"

A cinco años del fallecimiento de Diego Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, Rocío Oliva continúa lidiando con la tristeza que dejó su partida, aun cuando ya no eran pareja en ese momento. En este nuevo aniversario, reapareció públicamente con declaraciones que generaron impacto.

En diálogo con Puro Show (El Trece), la exnovia del "10" combinó emoción, reclamos y una postura clara sobre los avances en el expediente. Sus palabras surgieron en medio de la conmoción tras la salida de la jueza Julieta Makintach de la causa.

Consultada por el desplazamiento de la magistrada, Oliva coincidió con la medida adoptada y valoró la decisión. “Me parece bien la decisión de la Justicia con la jueza Makintach, creo que es una buena manera de saber que la justicia existe. A veces tarda, pero hay. Eso es reconfortante para todos”, expresó con cautela, apoyando la continuidad del proceso legal.



También se refirió a las versiones sobre el desenlace del astro. “Lo que nos gustaría a todos es que Diego tenga Justicia, que se sepa qué pasó, por qué se vino tan abajo de pronto. Yo creo que es un montón pensar que lo mataron, pero si sus hijas piensan que es así, que la Justicia se encargue de demostrarlo, por supuesto”, planteó, aunque dejó clara su visión personal: “Ojalá que no porque es re feo pensarlo eso”, se sinceró, antes de preguntarse “¿quién quisiera hacer una cosa así?”.

Fue todavía más directa al hablar del entorno y de las responsabilidades: “Si el punto es que a Diego lo abandonaron, somos todos culpables. La interna es que yo no me podía acercar a él, por más que quiera, no tenía manera, no había una forma de resolver eso. Yo no pude hacer mucho, no me dejaron”, relató, reconociendo que esa distancia le provocó un dolor que recién pudo elaborar tiempo después de la muerte de Maradona.



Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando recordó por primera vez su visita al lugar donde descansan los restos del campeón mundial, ubicado a pocas cuadras de su casa. “Cada vez que pasaba me daba rabia. Pensaba ‘¿qué hacés acá?’ y me enojaba conmigo misma. Un día no me aguanté más y entré. Se habían llevado la placa y un hombre se acercó para decirme dónde estaba. Me quedé más de una hora. Lloraba como una nena… creo que ahí me despedí de él”, reveló.

