Corrientes: dos heridos graves tras una pelea entre vecinos

El martes 25 por la noche, cerca de las 21.30, se produjo una pelea entre vecinos en el barrio Pío X, en las inmediaciones de Pasaje Las Flores y Dorado. Dos hombres resultaron gravemente heridos y otras personas sufrieron lesiones de menor consideración.

Según informaron desde la Policía, el enfrentamiento involucró a dos grupos familiares y se habría originado por conflictos previos entre ellos. Durante el incidente, varios hombres y mujeres recibieron distintos tipos de lesiones.

Dos de los más afectados, ambos mayores de edad, fueron trasladados al Hospital Escuela. Uno de ellos fue herido con un arma blanca, mientras que el otro fue atacado con un disparo

La policía continúa con la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y avanzar con el caso.