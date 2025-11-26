Gustavo Valdés: “Mi intención no es conducir el radicalismo nacional”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló de la situación interna de la Unión Cívica Radical (UCR) y aseguró que “seguramente se pondrá una nueva conducción”.

Sin embargo, aclaró: “Mi intención no es conducir el radicalismo nacional”. En diálogo con Radio Sudamericana, recordó que es presidente de la UCR local y su idea es “fortalecernos acá, no podemos dejar de considerar que, si sale lo que tenemos, vamos a despegar”.

Economía federal

En relación con el bloque Provincias Unidas, Valdés señaló que “cada gobernador tiene que votar en el Congreso por lo que le conviene”, pero apuntó que “falló la forma económica del federalismo”.

El mandatario criticó que “todo este tiempo trabajamos para darle los gustos al gobierno central” y destacó la necesidad de incluir proyectos de infraestructura en el Presupuesto nacional, especialmente rutas y puentes.

Por otro lado, Valdés celebró la reactivación del brazo Añacuá de la represa Yacyretá y subrayó la importancia de fortalecer las relaciones con países vecinos, como Paraguay. Es así que puso en valor al sector privado, al señalar que “no es fácil ser empresario en nuestro país”.