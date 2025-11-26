La emotiva noticia que recibió Thiago luego de su fuerte accidente: "Te prometo que..."

Thiago Medina atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida después del grave accidente en moto que lo dejó hospitalizado durante semanas y que puso en riesgo su vida. Aquel episodio, tan extremo como inesperado, terminó convirtiéndose en un punto de quiebre que lo llevó a replantearse todo, desde su relación con Daniela Celis, la mamá de sus gemelas, como su propósito en el día a día.

Tras recuperarse, el ex participante de Gran Hermano decidió reorganizar sus prioridades. Con una mirada renovada, comenzó a vivir el día a día con más calma, a conectarse con los vínculos verdaderos y a darle valor a gestos simples que antes pasaban desapercibidos. En medio de ese proceso personal, la llegada de Ehidan, el hijo de su hermana gemela Brisa, irrumpió como un acontecimiento que lo llenó de emoción y esperanza.

"Sos hermoso ahijado. Te prometo que voy a estar para vos siempre. Sos un hijo más para mi y gracias hermanita por darme la responsabilidad tan hermosa como tu hijo. Te felicito mucho por el bebé tan hermoso que tuviste".

La reacción de Thiago dejó en claro que este nacimiento representa mucho más que una alegría familiar: simboliza un renacer emocional tras meses marcados por el miedo, la incertidumbre y el dolor. Su presente, ahora atravesado por un sentimiento profundo de gratitud, refleja el impacto que puede tener un gesto de amor en medio de la adversidad.

Por su parte, Brisa Medina eligió las redes sociales para mostrar por primera vez a su hijo Ehidan. Compartió una tierna imagen del bebé, vestido con un enterito blanco con arcoíris, acompañada del mensaje: “Mi peque Ehidan. Bienvenido al mundo, te amo hijo”. La publicación estuvo musicalizada con una canción de Carlos Rivera, sumando aún más emoción al momento.



A esa presentación se sumó Camila Deniz, quien también mostró a su ahijado con una foto enternecedora donde se lo ve dormido, sosteniéndole el dedo. “Les presento a mi ahijado”, escribió.

"Hoy fui testigo del instante en que la vida grita. Ver nacer a este pequeño fue ver nacer un milagro frente a mis ojos. No hay palabras para escribir la fuerza, amor y la magia de este momento. Bienvenido Ehidan, gracias por enseñarme que la vida siempre empieza con un latido de amor", agregó la influencer, profundamente conmovida por la llegada del bebé.

