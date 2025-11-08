Dua Lipa en River: sorprendió con "De música ligera"

Ante un público que agotó la capacidad del estadio de River, Dua Lipa dio inicio este viernes a su Radical Optimism Tour, una gira mundial que promete reafirmar su estatus como una de las artistas más influyentes del pop actual.

Durante más de una hora y media, la cantante británica repasó sus grandes éxitos en un espectáculo enérgico, con elaboradas coreografías, un fuerte impacto visual y una puesta en escena internacional.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche llegó cuando la artista sorprendió al interpretar “De Música Ligera”, el clásico de Soda Stereo. La elección emocionó al público argentino, que respondió con una ovación unánime.

Hace poco, Dua Lipa había compartido en redes sociales que terminó su curso de español, aprendizaje que demostró al cantar la letra con soltura y precisión, sumándole su propio estilo.