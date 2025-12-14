Impactante choque entre dos autos que circulaban a alta velocidad en Corrientes

En horas tempranas de la mañana de este domingo se registró un accidente de tránsito en la localidad correntina de Monte Caseros donde dos automóviles colisionaron entre si.

El siniestro se registró en la inmediaciones de las calles Eva Duarte y Uruguay.

Según un video captado por un vecino con su teléfono celular, segundos antes del impacto uno de los vehículos circulaba a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, lo que había sido determinante en el siniestro.

Tras el choque, personal policial y los servicios de emergencia se hicieron presentes en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante varios minutos.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de los conductores de los vehículos involucrados.

En tanto, las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho y determinar eventuales responsabilidades.