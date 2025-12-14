¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Costa Río Paraná Paso de la Patria
Javier Milei Costa Río Paraná Paso de la Patria
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Monte ceseros

Impactante choque entre dos autos que circulaban a alta velocidad en Corrientes

El accidente ocurrió en la mañana de este domingo en la intersección de Eva Duarte y Uruguay.

Por El Litoral

Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 15:18

En horas tempranas de la mañana de este domingo se registró un accidente de tránsito en la localidad correntina de Monte Caseros donde dos automóviles colisionaron entre si. 

El siniestro se registró en la inmediaciones de las calles Eva Duarte y Uruguay. 

Según un video captado por un vecino con su teléfono celular, segundos antes del impacto uno de los vehículos circulaba a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, lo que había sido determinante en el siniestro.

Tras el choque, personal policial y los servicios de emergencia se hicieron presentes en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante varios minutos.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de los conductores de los vehículos involucrados.

En tanto, las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho y determinar eventuales responsabilidades.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD