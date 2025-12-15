¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Costa Río Paraná Paso de la Patria
Corrientes

Las noticias más importantes del 15 de diciembre

Por El Litoral

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 06:51

Murió un hombre tras un choque entre dos motos en Corrientes

Corrientes bajo doble alerta por tormentas fuertes

Impactante choque entre dos autos que circulaban a alta velocidad en Corrientes

Una mujer golpeó a su expareja y prendió fuego la casa con sus hijos en Corrientes

Peligro en las aguas de Corrientes: embarcación pasó cerca de bañistas a gran velocidad

El Gobierno analiza aumento de sueldos a funcionarios tras dos años de congelamiento

Mandiyu festejó su aniversario con el pase de ronda

Corrientes:un hombre fue detenido luego de robar en un local bailable







 

