Fuerte declaración de Priscila Crivocapich tras separarse de Roberto García Moritán

En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió a todos al anunciar que Roberto García Moritán se había separado de Priscila Crivocapich y que estaría comenzando un romance con Gisela Dulko, reconocida tenista y ex pareja de Fernando Gago.

En medio de tantos rumores, Paula Varela contó en Intrusos que hablo con Priscila y reveló: "Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada. Ellos salían hace siete meses y hace dos las cosas no estaban bien".

Acto seguido, la periodista agregó: "Él, muy encantador y de repente pasó de cero a cien, muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron, un tipo muy egoísta en algún punto".

"Ella está muy desilusionada. Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte, parece que le gustaba mandar y ella no se deja mandar. Cuando toman la decisión de separarse acuerdan que sea de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir: 'Me separé porque ella no quería tener hijos', o que él no quería tener hijos, cuando muy lejos de la realidad está el tema de los hijos. Aparte, horrible, muy machista poner a la mujer en ese lugar, de que dejás a alguien porque quiere ser madre, horrible", siguió diciendo.

Por último, la panelista remarcó: "Lo que me dejó muy en claro es esta desilusión que tiene, y esto va por mi cuenta, bronca que tiene, porque él salió a decir lo de los hijos cuando no es verdad. Yo le pregunté si habían hablado de maternidad y me dijo que era muy rápido, que obviamente lo habían hablado porque siempre las parejas hablan de todo, pero nunca lo habían hablado como un proyecto". Y cerró: "Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa".

