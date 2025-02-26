Wanda Nara y Maxi López denunciaron penalmente a Mauro Icardi

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos, ahora Maxi López también está involucrado y todo se resolverá en la Justicia.

Este martes, en LAM, Pepe Ochoa reveló que la mediática y el papá de su tres hijos mayores denunciaron penalmente al jugador de Galatasaray y contó los escabrosos detalles.

"Yo hablé con la parte del lado de Wanda y de Maxi López y el colegio Lincoln hizo una presentación contra Mauro Icardi, porque entrevistaron a uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López y confesó que le habría pegado en la cabeza varias veces en varias oportunidades", informó Ochoa.

"No habría tenido los mejores modos cuando vivían tanto afuera como acá, cuando estuvieron en Santa Bárbara", agregó.

"El colegio está obligado por ley a presentar esto. Ayer se ingresó en el expediente y Maxi y Wanda van a denunciar penalmente a Mauro por el menor, por todo lo que dijo", remarcó. "Los dos padres demandan a Mauro", aclaró el conductor Ángel de Brito.

"Mauro nunca se va a animar a sentarse a tener una charla conmigo", recordó Ochoa sobre una frase que lanzó Maxi en las últimas semanas.

"Lo que me cuentan es que viene de larga data. Desde el año pasado, cuando ingresaron, en el colegio les empezaron a hacer entrevistas psicológicas con todo el gabinete y el que más angustiado estaba era uno de los tres niños", sumó Pepe.

Minutos después, el conductor del programa se preguntó: "Ahora la pregunta es desde cuándo saben esto". Ahí, Yanina Latorre le respondió: "Desde ahora. Lo veían triste a uno de los chicos. Lo veían medio retraído, que en el colegio no rendía y empezaron a tener reuniones con los psicopedagogos. Él no empezó hablando mal de Mauro. Dijo que era un buen hombre, que les daba todo, que los mantuvo, pero que alguna que otra vez lo retó. Habló de 'coscorrones'. Y que a él le afectaba mucho lo que estaba pasando".

FUENTE: minutouno.com