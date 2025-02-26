Martín Ku se bajó del Golden Ticket de Gran Hermano, ¿por la postulación de Furia?

Santiago del Moro anunció este martes que el Golden Ticket disponible tras la expulsión de Luca Figurelli estará destinado a cualquier exparticipante de la edición actual y las dos anteriores, es decir, la temporada que ganó Marcos Ginocchio, la de Bautista Mascia y la que está en curso.

Esto generó todo tipo de especulaciones, dado que muchos fanáticos del ciclo comenzaron a fantasear con la posibilidad de que Juliana "Furia" Scaglione vuelva a ingresar a la casa. Si bien el hecho de que se postule no confirma directamente su reingreso, es sabido el gran apoyo que la exjugadora más polémica tiene en el público, razón por la cual su confirmación de que formará parte del Golden Ticket tuvo sus ecos.

Aunque no lo dijo de manera directa, algunos seguidores del reality show consideran que la baja de Martín Ku podría tener que ver con esto. De hecho, el Chino anunció en la noche de este martes que no se sumará a la iniciativa de la producción de Telefe y dio sus motivos.

"Está decidido: me bajo del Golden Ticket. Creo que toda esta locura de Gran Hermano fue gracias a Marisol, Facu, Mara, bueno, porque fuimos un equipo también. Creo que ellos lo dieron todo, yo lo di todo, y por supuesto toda la gente que me bancó durante toda la competencia", inició su descargo en historias de Instagram.

Finalmente, sostuvo que está muy feliz con la vida que lleva ahora, que se encuentra conociendo a una persona y que disfruta de sus tiempos con Arturo, el perro que adoptó durante su estadía en la casa más famosa del país.

Por esa razón, los seguidores del "Chino" se quedarán con las ganas de verlo nuevamente en acción, pero con la alegría de que ha conseguido lo que tanto buscaba: trabajo en los medios y una vida feliz.

