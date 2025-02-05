Tras su detención por robo, allanaron el departamento de Morena Rial

La Policía allanó el departamento temporario que Morena Rial alquilaba en Cerrito al 520, en el Microcentro porteño. La mediática fue detenida durante la madrugada a una cuadra de ese lugar y trasladada a la sede de la Comisaría Vecinal 1B tras ser señalada como coautora del robo de una casa bajo la modalidad de escruche.

La hija mayor de Jorge Rial fue señalada junto a varias personas por robar una casa de la localidad de Villa Adelina. Es la segunda vez en pocos días que la influencer enfrenta una situación similar, luego de que la acusaran de un intento de robo en una casa de la localidad de Martínez.

De acuerdo al parte policial al que accedió TN Show, personal policial detuvo a Morena Rial a las 3.30 en un hotel de la calle Cerrito al 400. Inmediatamente la trasladaron a la sede de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad.

La información oficial indicó que Morena Rial está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche, es decir irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse joyas, electrodomésticos y dinero.

Según la descripción, Morena Rial está acusada de entrar a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, junto a otras mujeres y hombres el sábado 18 de enero “violentando una ventana para sustraer varias pertenencias”. Tras el robo y a partir de una investigación policial, los agentes lograron establecer con certeza la identidad de los autores y el lugar en el que estaban alojados.

Luego de la tarea de vigilancia, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Ciudad en conjunto ubicaron a Morena Rial en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde fue detenida. En el caso intervinieron la UFI de Martínez y la detención contó con la intervención del Juzgado Interventor Nacional de Rogatorias a cargo de Gabriel Raúl Bustos.

El gran problema para la mediática tiene que ver con el tiempo que puede pasar presa si se llega a comprobar que cometió el delito o el grado de participación en él.

El artículo 164 del Código Penal establece penas que van del mes a los 6 años a quien “se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad”.

Es el segundo caso similar en el que Morena Rial es protagonista en poco tiempo. El 23 de enero la mediática había sido detenida en medio de un escándalo en las calles de Martínez.

La influencer fue acusada en ese momento de un presunto intento de robo a una casa de esa localidad del Conurbano, que no llegó a concretarse. Las imágenes de Morena detenida por la Policía, mientras tenía en brazos a su hijo Amadeo, se viralizaron y generaron estupor.