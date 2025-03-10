Gran Hermano: quiénes son los 10 finalistas del Golden Ticket

Este domingo no hubo gala de eliminación en Gran Hermano porque es una semana especial. Es que tras la expulsión de Luca, la producción habilitó dos Golden Tickets para que ex jugadores de las últimas tres temporadas vuelvan a la casa.

A medida que pasaron los días, Santiago del Moro fue bajando de la lista a aquellos que tenían menos votos. En la gala de este domingo, el conductor reveló más nombres y quedó conformada la placa final.

Fueron 32 los ex jugadores que se anotaron para regresar a Gran Hermano, sin embargo, ya son 22 los que quedaron en el camino y todo se definirá este lunes.

Quiénes son los 10 finalistas que pelean por los Golden Tickets

En el programa de este domingo, Santiago del Moro confirmó quiénes son los ex participantes que tendrán que convencer al público para que les de una nueva oportunidad de regresar al juego.

Quiénes siguen en competencia son:

Juliana Emmanuel Catalina Luca Maxi Alan Ariel Rosina Brian Claudio

FUENTE: minutouno.com