Fuerte discusión entre Sol Pérez y Gastón Trezeguet en Gran Hermano

Este jueves, en El debate de Gran Hermano 2024 (Telefe), los analistas Sol Pérez y Gastón Trezeguet tuvieron un acalorado enfrentamiento en vivo por las repercusiones del comunicado del 'Big' para Luciana Martínez.

Todo comenzó a raíz de la última polémica en el reality luego del llamado de atención del Big a Luciana Martínez por hostigar a Bati Larrivey. En ese contexto, el panelista afirmó que “a los heterosexuales no les gustan los shippeos con chicas trans”.

Sin embargo, Sol opinó lo contrario y disparó: "A mí nadie me exige todos los días de mi vida, que yo me siente y diga que soy heterosexual".

"¿Por qué todo el tiempo se le exige a la gente que diga si es homosexual, bisexual, pansexual?", siguió la panelista enojada. "Me parece que no estás entendiendo. Yo no le exijo que diga nada", le respondió Gastón.

"Primero eso me parece un loco total y después él se puede vestir como quiera y como tenga ganas y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, libertad total loco", remarcó furiosa.

El ida y vuelta provocó la intervención de Santiago del Moro, quien decidió cerrar el debate y respaldó la posición de Pérez. “Él se puede vestir como quiera, como tenga ganas y se sienta feliz. Y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, o sea, libertad total, loco”, expresó la modelo, marcando un límite y solicitando respeto en los comentarios hacia Ulises Apóstolo.

FUENTE: minutouno.com