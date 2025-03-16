Se filtraron los planes de la boda entre la China y Mauro Icardi

Recuperar a sus hijas era solo parte de los planes que Mauro Icardi tenía antes de frustrar su reencuentro con las menores este viernes, ya que este sábado se filtraron los detalles de la supuesta boda que el futbolista estaba preparando con la China Suárez.

Luego de que Mauro Icardi perdiera el respaldo de sus tres abogadas y viera frustrada la posibilidad de reencontrarse con sus hijas, surgió una nueva versión que Pepe Ochoa contó en el streaming de emergencia que organizaron con Ángel de Brito en Bondi.

“Mauro ayer estuvo muy mal. Una de sus amigas le dijo que empiece terapia y que deje de fingir el amor con la China Suárez”, dijo el panelista leyendo la información que le llegaba a su celular.

CÓMO SERÍA EL CASAMIENTO DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI TRAS LA REUNIÓN QUE TUVIERON CON UN IMPORTANTE WEDDING PLANNER

“Esta persona me pone ‘Eugenia es una imbécil porque otra palabra no cabe. Lo alentaba todo el tiempo a ponerse más violento y a que haga lo que estaba haciendo. Esta mina es mala mina y lo va a hacer terminar muy mal’”, agregó el panelista, siempre leyendo su celular, antes de brindar la causa de ese comportamiento.

“Ahora, en este último viaje, lo que hicieron Mauro y la China, vieron que ahora ellos estuvieron en Italia... Una amiga me manda: ‘Mauro y la China mandaron a averiguar dentro del staff de Enzo Miccio, un organizador de casamientos, tuvieron un meeting’”, reveló.

“Hablan de algo íntimo, hablan de un hotel de tres días para todos los invitados. Acá no ve la hora de que le salga el divorcio a Mauro porque la China es la que quiere terminar de poner el gancho”, cerró Ochoa sobre la información que Majo Martino tenía cuando el martes le preguntó a Icardi en la entrada a los tribunales de Milán y que el futbolista no quiso revelar.

