Tras seis años, Paulo Londra anunció su show en Buenos Aires

Después de seis años, Paulo Londra vuelve a Buenos Aires con un show único y emocionante. La vuelta del ícono del trap al vivo tuvo un gran impacto global, y a la par de la adrenalina que este reencuentro provoca, la expectativa entre sus fans sigue creciendo. Este regreso llega en un momento clave de su carrera y promete una noche inolvidable con el público local.

Uno de los pioneros de la música urbana, voz de una generación y motor de un movimiento que cruzó fronteras, anunció lo que hace mucho tiempo se estaba esperando: su gran regreso a los escenarios de Argentina. Luego de emocionarnos con sus shows de España y México y de compartir junto a él cada paso de esta nueva etapa, el cordobés sorprendió poniendo fecha a su show en Buenos Aires luego de seis años.

Con producción de DF Entertainment y BUENA, la espectacular vuelta de Paulo está confirmada para el sábado 7 de junio en el Movistar Arena. Las entradas para esta cita estarán disponibles en preventa para los clientes BBVA desde el 17 de marzo a las 10:00 horas en hasta 6 cuotas sin interés, y en una instancia de venta general desde el 18 de marzo, también a las 10:00 horas, a través de www.movistararena.com.ar

Su música jamás se detuvo y su huella es y será imborrable para una generación entera, por eso era tan necesaria su presencia arriba de los escenarios. Paulo volvió para quedarse muy cerca de su gente, porque no hay nada como volver a presentarse en casa, y así será este 2025.

Paulo Londra se encuentra presentando su nuevo EP “Versus”, su trabajo más íntimo, que marca una reconexión con sus raíces: el trap. En este recorrido de seis canciones, Paulo buscó transmitir su lucha interna, la superación y resiliencia, expresándolo con su auténtico estilo reflexivo, con el talento de llegar con sus letras muy profundo, sin dudas un material que acompaña a la perfección este nuevo ciclo de shows y reencuentros.

FUENTE: minutouno.com