El desubicado comentario de Kennys Palacios que desató la furia de Yanina Latorre

Yanina Latorre está más furiosa que nunca. En los próximas días la angelita debuta como conductora de televisión en América TV con "Sálvese quien pueda", un programa que promete ser muy picante.

Poco se sabe de la nueva apuesta que tiene a Yanina Latorre como principal protagonista, pero se presume que hable de temas de actualidad y de chimento, una materia que a la esposa de Diego Latorre le cae como anillo al dedo.

"Le debe el programa a Wanda", el comentario de Kennys Palacios que enfureció a Yanina Latorre

En este contexto, existe una fuerte pelea entre Wanda Nara y la futura presentadora. Durante la noche de este lunes, en LAM, hablaron sobre la tensa conversación que ambas mediáticas sostuvieron y, en medio del debate, Yanina Latorre paró el tema y apuntó sin piedad contra Kennys Palacios, el estilista del rostro de Telefe.

Y es que, al parecer, Kennys publicó en su cuenta de X que el nuevo programa de Yanina es gracias a que Wanda Nara siempre le ha dado material para hablar. "Me está atacando Kennys Palacios. Yo no puedo permitir que él sin arrobarme, acabe de tuitear que le debo el programa a Wanda Nara. Eso es subestimar mi laburo", comentó.

"Le tiene que dar el 50% a Wanda", fue otra de las frases que el estilista compartió con sus seguidores. Tras esto, Latorre fue contundente: "Que no se meta con mi laburo porque yo con peinados no me meto".

De esta manera, se dio un nuevo cruce en el espectáculo argentina. Ahora es Kennys Palacios contra Yanina Latorre, pues, para el especialista en belleza, la apuesta que tiene América TV para marzo es gracias a que Wanda Nara les da temas para hablar.

FUENTE: caras.perfil.com