Shakira en Argentina: sus fans la esperaron en el aeropuerto

Shakira llegó a la Argentina este martes a la madrugada y fue recibida por cientos de fanáticos en Ezeiza, que la esperaron en la zona vip. La lluvia no los frenó y ella les agradeció por el apoyo, acercándose a saludarlos y firmar autógrafos. Su desembarco en Buenos Aires se adelantó por la cancelación de sus shows en Chile debido a problemas técnicos, y ahora disfrutará más tiempo con sus seguidores locales.

La Loba se mostró muy sonriente y feliz por volver a este país, donde vivió un tiempo durante su romance con Antonio de la Rúa. El amor de sus admiradores sigue intacto y lo que ocurrió en el aeropuerto bajo la tormenta fue una clara prueba de ello.

Shakira se presentará este 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran”. Serán dos noches inolvidables donde entonará sus últimos temas y recordará sus históricos hits, aquellos que la consagraron en lo más alto. Luego la esperan México, Republica Dominicana y Estados Unidos, país donde eligió instalarse tras su escandalosa separación de Gerard Piqué.

TN