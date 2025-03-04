¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Descacharrado mural Gustavo Valdés
Descacharrado mural Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ESPECTÁCULOS

Shakira en Argentina: sus fans la esperaron en el aeropuerto

La artista llegó en la madrugada de este martes y sus seguidores le pidieron fotos y autógrafos.

Por El Litoral

Martes, 04 de marzo de 2025 a las 09:42

Shakira llegó a la Argentina este martes a la madrugada y fue recibida por cientos de fanáticos en Ezeiza, que la esperaron en la zona vip. La lluvia no los frenó y ella les agradeció por el apoyo, acercándose a saludarlos y firmar autógrafos. Su desembarco en Buenos Aires se adelantó por la cancelación de sus shows en Chile debido a problemas técnicos, y ahora disfrutará más tiempo con sus seguidores locales.

La Loba se mostró muy sonriente y feliz por volver a este país, donde vivió un tiempo durante su romance con Antonio de la Rúa. El amor de sus admiradores sigue intacto y lo que ocurrió en el aeropuerto bajo la tormenta fue una clara prueba de ello.

Shakira se presentará este 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran”. Serán dos noches inolvidables donde entonará sus últimos temas y recordará sus históricos hits, aquellos que la consagraron en lo más alto. Luego la esperan México, Republica Dominicana y Estados Unidos, país donde eligió instalarse tras su escandalosa separación de Gerard Piqué.

TN

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD