Fuerte denuncia de Morena Rial contra el padre de su hijo Amadeo

En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de sus redes sociales, Morena Rial hizo una fuerte denuncia contra el padre de su hijo Amadeo, Matías Olgas, de quien se separó a poco de conseguir su libertad.

“¿El papá y la familia de tu bebé mentienen contacto?" , le preguntaron a la influencer por Instagram, y fue encontes cuando ella lanzó sin vueltas: “En estos momentos brillan por su ausencia como la mayoría del tiempo”.

"Igual Amadeo no los necesita, ni voy a rebajar a mi hijo que les mendigue amor. Cada uno sabe lo que pierde”, agregó la hija de Jorge Rial en la misma historia con una postal del bebé.

MORENA RIAL CONFIRMÓ LA SEPARACIÓN DE MATÍAS OLGAS, EL PADRE DE SU HIJO AMADEO

A través de su cuenta oficial de Instagram, Morena Rial confirmó la separación de Matías Olgas, el papá de su segundo hijo, Amadeo. Tras los rumores, finalmente la hija de Jorge Rial contó cuál es su situación sentimental.

“¿Soltera?" , le preguntaron a la influencer en el ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, a lo que ella contestó directa acompañando con algunos emojis: “Siempre solita yo”.

Cabe recordar que luego de recuperar su libertad trascendió la información de la ruptura de la pareja. A pesar de haberlo negado en diálogo con algunos medios de comunicación, ahora ratificó la noticia en sus redes.

Ciudad Magazine