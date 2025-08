Lizy Tagliani aclaró lo sucedido con sus productores de Olga

Lizy Tagliani volvió a ser noticia esta semana pero no por las acusaciones de Viviana Canosa sino porque maltrató a su equipo de producción en "La peluquería", que se emite por Olga.

Sin embargo, la conductora aclaró este miércoles que eso fue "nada", y explicó el detrás de escena de su malestar: "Siempre boludeamos así y yo como no estoy pasando un buen momento se ve que no se entendió, pero entre nosotros está todo más que bien".

Tras aclarar que el enojo no fue en serio, Lizy Tagliani reforzó: "Para mí todo esto es por el momento que estoy pasando, pero si lo ven en todos lados hacemos lo mismo", en referencia al trato con su equipo.

Además, Tagliani aseguró que está tranquila a pesar de que el 7 de mayo se acaba el secreto de sumario que rige la causa que le inició hace algunas semanas Viviana Canosa en Comodoro Py.

El abogado de Lizy Tagliani confirmó este miércoles al programa "Intrusos" que se iniciaron "muchas" acciones legales contra Viviana Canosa y que él y la conductora están "en pleno trámite", pero aseguró que prefieren "actuar en silencio" por respeto a ambas mediáticas.

De hecho, Tagliani aclaró que quiere que salgan a la luz los detalles de la denuncia entablada por Canosa. "Ojalá", señaló.

“Estoy tranquila. Dios quiera salga todo a la luz, ojalá. No voy a hablar de ese tema. Estoy muy tranquila, pero sigo muy triste y angustiada. Lo que más sufro es no poder ser yo, no poder hablar como siempre. Son temas muy difíciles”, se sinceró Tagliani.

FUENTE: minutouno.com