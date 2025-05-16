Felipe Fort chocó a un motociclista con su BMW

Felipe Fort protagonizó un accidente vía el jueves por la noche en el barrio porteño de Palermo. El hijo del difunto Ricardo Fort conducía su auto BMW 220i cuando embistió a una moto en Avenida del Libertador.

El choque ocurrió cerca de las 19.20 sobre la mencionada avenida, entre Ortiz de Ocampo y Mariscal Ramón Castilla. Las primeras informaciones indicaban que Fort había chocado a una joven que circulaba en monopatín. Sin embargo, minutos después se conoció el parte policial que daba detalles y datos concretos sobre el accidente.

Según el informe oficial, el choque se produjo cuando ambos vehículos circulaban en la misma dirección por Avenida del Libertador y, al llegar a la calle Mariscal Ramón Castilla, el conductor de la moto, Victoriano Jesús Valdivia Rojas, intentó girar. En ese momento, el auto conducido por Fort, que conducía su auto BMW 220i lo chocó por detrás.

“Avenida del Libertador y Billinghurst. Personal policial desplazado por choque entre un vehículo y una moto”, revelaba el escrito.

“Arriba personal al lugar y se constató un choque simple entre un automóvil BMW 220 conducido por el señor Fort Felipe, de 21 años, y una moto Kawasaki 900 conducida por Jesús Victoriano Rojas Valdivia. Ambos circulaban por Avenida del Libertador y al doblar la moto en Castilla es embestida por detrás por el automóvil”, agregaba.

En el lugar se hizo presente también una ambulancia del SAME para realizarle controles clínicos a los involucrados y confirmar que no presentaban lesiones.

Además, ambas partes decidieron no iniciar acciones penales, por lo que se labró una constancia sin apertura de causa judicial.

“SAME asiste en el lugar con control clínico. Se labra expediente con constancia de que se trata de un choque simple y ninguna de las partes desea instar a la acción penal, así que no pasó absolutamente nada. Fue solo un susto y un mal momento para ambos”, cierra el parte policial.

La primera información indicaba que Felipe Fort había chocado a una joven que circulaba en monopatín. “Hace un ratito tuvo un accidente automovilístico Felipe Fort, el heredero. No pasó nada, por suerte está todo bien”, había contado Ángel de Brito en LAM.

“Iba en el auto y chocó con una chica que iba en monopatín. Fue a las 19:54. No quisieron asistencia médica. La chica en monopatín tenía golpes en la cara. Conductor, sin lesiones”, había informado en primera instancia. Minutos más tarde, el conductor corrigió su información al aire luego de que trascendiera el parte oficial.

