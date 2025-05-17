Rial dijo que la semana que viene estalla el escándalo sobre el amante de Lourdes: "Él es"

El espectáculo argentino dio un giro polémico y escandaloso en estos últimos días en donde, luego de varias noticias de romances y desamores, apareció una de las grandes polémicas del año: ¿ Lourdes tiene un amante a espaldas del Chato Prada?

La información fue revelada por Fernanda Iglesias, quien aseguró tener todos los datos sobre Ramón Vegas, el empresario español apuntado como el tercero en discordia. Sin embargo, Lourdes no se quedó callada, rompió el silencio rápidamente para negar todo lo que se dijo, asegurando que con el Chato “estaban muy bien” y que tampoco iban a separarse.

En un conflicto que comenzó a crecer cada vez más en estas últimas horas, Ángel de Brito confesó que desde El Trece hubo una indicación hacia el programa de Iglesias, tras un supuesto llamado del Chato, para que no se hable más.

Pero el que ahora recogió el guante y se metió de lleno en la interna marital de Sánchez y Prada es ni más ni menos que Jorge Rial . Desde su cuenta de X, el periodista contó parte de la verdad que sabe y que, según sus palabras, estarán armando un escándalo mayúsculo en los próximos días.

JORGE RIAL SE METIÓ DE LLENO EN EL ESCÁNDALO DE LOURDES SÁNCHEZ

“Lo de Tulum (en donde lo conoció) va camino a un escándalo que supera un chimento. El tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador. La semana que viene estalla el escándalo. Se habla de prostitución vip”, comentó Rial.

Cabe destacar que en el descargo que hizo Lourdes y lo que trascendió del Chato, es que todo es problema mediático que atraviesan afectaban a su hijo. Por lo que contó la bailarina, no está en un buen momento y buscan preservarlo ante todo.

No obstante, la ex participante del Bailando estuvo en Los Profesionales de Siempre y habló con mucha cautela. Entre sus revelaciones, contó que tanto ella como el Chato saben qué les hace bien a su pareja y de esa forma funcionan de buena manera