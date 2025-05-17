Wanda Nara contó con qué la China Suárez lo tiene amenazado a Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a echar leña al fuego y reavivó la pelea entre ella y su ex pareja. En esta ocasión, se filtró un audio que le habría enviado a Pepe Ochoa, el periodista de LAM. Allí, ventiló y disparó para todos lados.

Comenzó hablando sobre cómo Mauro Icardi planea sus comportamientos para que ella “enloquezca”, e incluso confesó cómo se dio cuenta que la China Suárez lo tiene amenazado.

Ángel de Brito presentó el audio de Wanda Nara y comentó que se dio en una conversación con su panelista. Al mostrarlo, se pudo escuchar a la conductora hablando sobre cómo su ex pareja disfruta verla dialogando en los programas de chimentos: "Mauro, cuanto yo más reacciono, más se regocija y le encanta”.

Si bien es consciente de eso, la conductora expuso que no logra contenerse ante Mauro Icardi tanto es así que la furia le termina pesando más. "Ama que yo me enloquezca, ama mi móvil en LAM, ama que yo le conteste”, expuso sobre cómo cada movimiento suyo busca desencadenar este comportamiento a modo de plan macabro para molestarla aún luego de la separación.

Ahora, teniendo en cuenta esto, decidió mojarle la oreja para tratar de que sea él quien reaccione. Fue así como decidió exponer que la China Suárez es quien lo controla, a tal punto que lo guía para saber qué responder y cuándo: “Él no contesta y está contenido simplemente porque ella lo tiene amenazado que donde habla, lo deja y se le cae el plan”.

Tras hablar sobre la amenaza de la actriz a Mauro Icardi, enfatizó que la amenaza es tal que incluso se ve obligado a respetar sus reglas y no accionar como quisiera: “Si fuera por Mauro, a Mauro le encanta. Pero nunca va a decir nada, fijate que ni me sale a contradecir nunca y yo todo lo que digo es verdad”.

“Le encanta que yo hable y se desespera, el "tic tac" de Johnny Depp y todo eso…”, expuso. Ante esta declaración de Wanda Nara, se recordó que ante la primera separación de ellos él solía hacer vivos en Instagram para desmentirla y allí echaba más leña al fuego. Ahora, con esta mojada de oreja, habrá que ver si rompe con las órdenes de la China Suárez o si busca seguir en esta sintonía.

Fuente: Paparazzi.

