Julieta Ortega contó cómo está su hermano mayor tras la internación psiquiátrica

La rápida intervención de Julieta Ortega para llamar al SAME e internar a su hermano mayor en un hospital psiquiátrico le salvó la vida, y ahora la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar reveló cómo sigue la salud de su hermano mayor.

“Está mucho mejor. Estuve con él el miércoles, está muy bien, está agradecido”, resumió la actriz de Sex.

“Creo que necesitaba que pase esto. Así que se está recuperando”, continuó en una nota con Implacables sobre la crisis de Martín que alarmó a todos.

“Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia, que es algo que a veces tiene que pasar”, se sincero sobre la internación forzada que tuvo el abal de un psiquiatra y apoyada por su hermano Luis.

Entonces blanqueó: “Hay que tener en cuenta que en general un adicto no tiene voluntad (de internarse). Entonces esperar que alguien por su propia voluntad se interne es mucho. existe poder judicializar a alguien”.

Ahí Julieta elogió a su hermano mayor: “Por suerte no fue nuestro caso. Martín es genial, es muy manso en ese sentido. Es una persona tan inteligente, tan hermosa, tan buena persona, con tanta gente que lo quiere que cooperó desde el primer momento.

“Y me dijo una cosa muy linda cuando lo visité la semana pasada, que es que ‘lo estaba esperando’. Necesitaba que pase esto. Fue un alivio”, reveló.

“Tenés que poder salvar a un familiar. (...) Mi hermano se merece estar mejor”, concluyó Julieta Ortega en referencia a la necesidad de actualizar la Ley de Salud Mental.

