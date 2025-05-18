Mirtha Legrand criticó duro a Wanda Nara donde más le duele: “Nunca está”

El lapidario comentario de Mirtha Legrand seguro que impacte de lleno en Wanda Nara, no solo por el peso de su voz sino por la crítica en sí mismo, en medio de su escandaloso divorcio de Mauro Icardi.

"A mí lo que me asusta son los cinco hijos que tiene. Están muy expuestos“, reflexionó la conductora de La Noche de Mirtha.

Entonces, Ana Rosenfeld salió en defensa de su amiga: “Que no le asuste. Están criados maravillosamente bien”.

Sin embargo, la diva no se quedó conforme y se pronunció respecto del bochornoso fin de semana en que Icardi se fue escoltado de la policía en el Chateau Libertador sin poder revincularse con las nenas en común: " ¿Y si él que quería ver a sus hijas?“.

LA REFLEXIÓN DE MIRTHA LEGRAND SOBRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

“Yo nunca he comentado este tema, pero me llena de amor hacia esos chicos. Pienso si sufrirán. ¿Tendrán ganas de ver a la madre? ¿Quién los cría?“.

Ahí, Rosenfeld replicó que “los cría Wanda”.

Pero Mirtha Legrand reaccionó demoledora contra Wanda Nara: “Si nunca está la madre. Es extraño todo, es una vida irregular”.

Ciudad Magazine