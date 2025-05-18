Mauro Icardi voló a Turquía en avión privado con la China Suárez

La mini luna de miel de Mauro Icardi con la China Suárez no se demoró ni siquiera a pesar del fuerte temporal que azotó a Buenos Aires, y la pareja partió rumbo a Turquía este sábado por la mañana.

Según contó Gustavo Méndez desde su cuenta de Instagram, el jet privado salió desde el aeropuerto de San Fernando rumbo a Estambul.

El motivo del viaje, además de afianzar su amor, es que Galatasaray lograría el tricampeonato con apenas un empate, y Mauro se sumaría a los festejos junto a sus compañeros.

Y si bien esta temporada Icardi tuvo poca participación debido a su grave lesión, el torneo anterior fue el máximo artillero de la liga turca con 25 goles.

Por otra parte, el periodista se refirió al futuro deportivo de Mauro Icardi en Implacables.

“Está muy contento con cómo está el presidente del Galatasaray tratándolo con respecto a las nenas, ya que con la lesión que tuvo ya tendría que estar allá”.

De ahí que Mauro Icardi se animó a elevar una solicitud que fue bendecida por los directivos turcos: “Pidió volver a jugar en el club dentro de dos meses. O sea, en julio, después del receso europeo, esperemos con el tema de la revinculación con las nenas ya resuelto”.

Ciudad Magazine