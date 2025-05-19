La China Suárez y sus hijos acompañaron a Mauro Icardi al estadio del Galatasaray

En las últimas horas, Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Turquía para presenciar un importante partido del Galatasaray. Sin embargo, en esta oportunidad, no fueron solos y se sumaron Rufina, Magnolia y Amancio, hijos de la actriz y las redes sociales estallaron.

A través de las redes sociales, Eugenia compartió diferentes posteos y desde la cuenta de El Ejército de LAM también mostraron las postales. “Llegó Mau”, escribieron junto a una imagen del futbolista con la ex Casi Ángeles y sus hijos alentando al equipo turco.

Horas antes, Suárez había compartido en sus historias de Instagram un video de Magnolia, Rufina y Amancio en brazos de Icardi en el avión privado, lo que desató todo tipo de comentarios. La China también calentó el clima, cuando compartió una publicación y mostró las camisetas del Galatasaray de sus hijos con sus nombres en la parte de atrás.

FUENTE: minutouno.com