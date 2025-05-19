Calamaro defendió las corridas de toros y abandonó el escenario en medio de abucheos

La segunda fecha de la gira "Agenda 1999" que llevó a Andrés Calamaro a la ciudad de Cali, Colombia, terminó en escándalo luego de que el ex Abuelos de la nada y Los Rodríguez abandonara de manera intempestiva el escenario en medio de los abucheos de una parte de los asistentes que así le contestaron a su abierta defensa de las corridas de toros.

Mientras interpretaba "Flaca", en el escenario montado en la Arena Cañaveralejo, la antigua plaza de toros de Cali, Calamaro imitó los movimientos de un torero con su abrigo tras lo cual se lamentó por la prohibición de la corridas de toros que, según dijo, dejó a muchas personas sin trabajo.

Estas expresiones provocaron la inmediata reacción de una parte de los asistentes que rechazaron su postura y se expresaron a través de fuertes abucheos.

Ofuscado, Calamaro se despachó con un "lo siento. Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca" y abandonó el escenario.

Tras el escándalo el músico hizo un extenso descargo en sus redes sociales.

"No sé si los aficionados son mayoría en Colombia, pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta. Los cines claudicaron frente a las plataformas y la internet y no es algo que haya que celebrar", comenzó Calamaro.

Y siguió: "Curiosamente, los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Sí, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir".

"Anoche dimos el recital completo, dejé dos minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio completo. Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría", sostuvo.

"Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar. Nótese la educación exquisita de los argumentos y luego la violencia infantil infame que largan los cobardes animalistas bajo su mentiroso manto de piedad que esconde un egoísmo imperdonable y un claro desdén por los derechos de los humildes", siguió.

Y cerró: "Es posible que los aficionados seamos una minoría pero estamos en una época donde se respetan los derechos y las libertades de las minorías. Tampoco deseo abusar de la ignorancia atrevida de aquellos que no conocen vida fuera de internet y apenas si se pronuncian con palabras, hace siglos que apoyo la existencia de la tauromaquia y nunca fui increpado en la calle, ni una vez. No soy torero ni asesino ni maltrato animales pero sí que como animales a diario. La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de las nazi animalista para con los ciudadanos e no favor de una fantasía incluso absurda para Walt Disney. Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo pero en persona no tienen dignidad para decirme nada. Finalmente yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros, y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza".

FUENTE: minutouno.com