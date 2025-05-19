Mirtha Legrand muy dura con Wanda respecto de la crianza de sus hijos: "Ella nunca está"

Mirtha Legrand no se guardó nada al referirse a la situación actual de Wanda Nara, quien atraviesa un conflictivo divorcio con Mauro Icardi. Durante su programa "La Noche de Mirtha", la conductora lanzó un comentario contundente que podría resonar en el entorno de la empresaria y mediática.

“A mí lo que me asusta son los cinco hijos que tiene. Están muy expuestos”, expresó Mirtha, evidenciando su preocupación por la exposición mediática que atraviesan los hijos de Wanda en medio del escándalo. En ese momento, Ana Rosenfeld, amiga y defensora de Wanda, intervino: “Que no le asuste. Están criados maravillosamente bien”. Sin embargo, el comentario no fue suficiente para calmar a la conductora.

Legrand continuó refiriéndose a lo ocurrido el fin de semana anterior, cuando Icardi fue escoltado por la policía en el Chateau Libertador, sin poder concretar el encuentro con sus hijas. “¿Y si él quería ver a sus hijas?”, lanzó Mirtha, evidenciando su preocupación por el conflicto familiar que involucra a los menores.

Sin detenerse ahí, Mirtha profundizó sobre la situación de los chicos, expresando sus dudas respecto al entorno en el que están siendo criados: “Yo nunca he comentado este tema, pero me llena de amor hacia esos chicos. Pienso si sufrirán. ¿Tendrán ganas de ver a la madre? ¿Quién los cría?”

En ese momento, Rosenfeld volvió a intervenir para recalcar que es Wanda quien está al frente de la crianza de sus hijos. Sin embargo, la conductora no dio el brazo a torcer y lanzó un último comentario lapidario: “Si nunca está la madre. Es extraño todo, es una vida irregular”.

Las declaraciones de Mirtha Legrand, una voz respetada y con gran peso mediático, no pasaron desapercibidas y seguramente generarán repercusiones en el entorno de Wanda Nara, quien continúa en el ojo de la tormenta por su conflictiva separación del futbolista Mauro Icardi.

