“Rinde más”: la teoría en las redes sobre la permanencia del correntino en Gran Hermano

El reality Gran Hermano se ve envuelto en una fuerte polémica ya que los usuarios de redes sociales y comunicadores adelantaron el versus entre Juan Pablo y Lucía Patrone, incluso se animaron a decir que ganaría el correntino ya que el enfrentamiento estaría “arreglado”.

El lunes por la noche, la influencer de 19 años fue la última expulsada del concurso. Sin embargo, desde el sábado, las redes sociales estuvieron repletas de predicciones. Éstas indicaron que De Vigili permanecería en la casa.

Es que el arquitecto cuenta con la presencia de sus mascotas en la competencia y, una reconocida marca, auspicia el alimento y provee objetos para los perros -Bartolo y Jaime-.

Según lo que indicaban los cibernautas, la propaganda “rinde más” en el reality, que la novia de Lauty Gram.

Sin embargo, los indicadores se volvieron cada vez más tangibles. Horas antes de la gala, una mujer se acercó a las instalaciones en donde viven los “hermanitos”. Mientras “El tridente”, conformado por Santiago, Lucía y Luz, estaba en el patio, la persona gritó claramente: “El versus es Juan Pablo y Lucía".

Por su parte, la periodista Laura Román publicó en su cuenta de X -antes Twitter-: "Me cuentan que esta noche sacan a Luchi, hubo cuidado especial está semana con Juan Pablo, es más efectivo el chivo de Estampa estando él con los perros en la casa”.

