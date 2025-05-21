Thiago Medina comenzó su carrera como cantante y sorprendió a todos

Después de confirmar su separación de Daniela Celis, Thiago Medina, ex Gran Hermano, anunció que cumplirá uno de sus mayores sueños y sorprendió a todos.

A través de sus redes sociales, compartió la emoción que tiene por esta nueva etapa, destacando que se trata de una oportunidad que lo llena de ilusión y que marca un nuevo comienzo en su vida.

El papá de Aimé y Laia contó que comenzará su carrera musical y apostará todo a ser cantante. Thiago expresó su emoción por este nuevo desafío: “Espero que me apoyen en esto que estoy haciendo”, escribió, dejando en claro su intención de volcarse de lleno a esta nueva etapa.

En las últimas horas, Thiago compartió un adelanto de su primera canción "Cuánto vale". El video de promoción hace referencia a la serie de Netflix El Eternauta y sus seguidores le dejaron lindos comentarios.

Además, el joven reveló que este miércoles, a partir de las 19, el tema estará disponible en todas las plataformas digitales.

