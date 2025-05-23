El fuerte enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez: "Hay cosas que están de más"

Benjamín Vicuña habló públicamente en medio del nuevo conflicto que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, y manifestó su incomodidad por la fuerte exposición que están teniendo sus hijos en redes sociales.

En una charla con Alfonso Oliva para Intrusos (América TV), el actor expresó: "Trato de no estar tan al tanto porque hay mucha información, cosas que están buenas y cosas que no. Yo sé cuál es la interna y en ese sentido transmitir eso, que es lo importante".

Sobre sus dichos, añadió: "No, no, la interna... A ver, me da tanta vergüenza tener que estar hablando de estas cosas que son como domésticas, como permisos, viajes, vida familiar, que es cómo uno se arregla. Entonces, tener que estar como dando explicaciones es rarísimo. Pero en ese sentido, sí, se habla, se conversa, y siempre se preserva a los chicos, que son lo más importante".

Consultado por el presunto comentario de Guillermo Gastón López, socio del abogado de Wanda Nara, sobre su hijo Amancio, manifestó: "En general, cuando hay exposición, por lo mismo, los niños no deberían estar expuestos a ese nivel, todos sabemos que se dicen barbaridades. Los grandes ya tenemos una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios, que muchas veces son desde el resentimiento, la envidia, la cobardía..."

"Lo de ese señor, en particular, leí que yo me recalenté, y ya uno se pierde en qué es verdad, qué es mentira, pero no pasa nada, está todo bien", agregó.

Benjamín Vicuña también se refirió a la actitud de la China Suárez respecto a sus hijos y su presencia en redes sociales: "Son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más, pero eso también se habla en privado, y no voy a estar ocupando, usando un programa de televisión para decir lo que me molesta. Se hablará en privado y se buscará, pero la verdad que es difícil".

Finalmente, el actor dejó en claro que descarta por completo la posibilidad de que Magnolia y Amancio se muden a Turquía si Eugenia decide instalarse allí junto a Mauro Icardi.

FUENTE: minutouno.com