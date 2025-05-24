La China Suárez le mintió a Vicuña sobre sus hijos y tomó una drástica decisión con Icardi

La China Suárez se encuentra disfrutando de un presente soñado en Turquía, a donde le está yendode maravillas junto a Mauro Icardi y sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Pero la polémica no tardó en estallar en Argentina.

Resulta que en Intrusos revelaron que la China le mintió a Benjamín Vicuña respecto a cuándo sería su vuelta de Estambul, la cual estaba pactada para ayer viernes 23 de mayo. Al no ocurrir eso, los detalles sacudieron a la ex pareja.

“Ellos decidieron quedarse allá en Turquía. Pero ella había hecho la promesa de que los niños hoy se encontrarían con Benjamín por el día de la familia en el colegio. La idea era que estén con el papá y compartan ese día que es muy especial”, confesó Paula Varela

Siendo una situación que al actor chileno lo indigna y le genera mucho malestar, hace unos días ya fue tajante al afirmar que “no existe ninguna posibilidad” en que sus hijos su muden a Turquía. Y este inesperado momento que atraviesan, causó bronca.

CRECE LA POLÉMICA ENTRE LA CHINA SUÁREZ, VICUÑA Y MAURO ICARDI

“Pero, finalmente, decidió que no, que se queda con él (Icardi) allá y de ahí van directamente a Milán para el juicio de divorcio”, aseveró la panelista. Con más información al respecto, la sumó más detalles fue Karina Iavícoli

Y es que en ese sentido, la pronta resolución del divorcio con Wanda Nara en Italia, donde habrá un encuentro cara a cara entre ellos, alteró todo: “Ella decidió acompañarlo porque también el peligro es la presencia de Wanda”.

Respecto a esa teoría, Varela afirmó: “Me dicen que podría ser una estrategia posible si la China se instala en Turquía y se va a vivir allá con él hacer 15 días y 15 días. ¿Qué significa? Que los chicos se queden en Argentina, porque Vicuña ya dejó claro ayer que no va a dejar que se vayan, y que la China esté 15 días en Argentina con sus hijos y 15 días en Turquía con Mauro Icardi”.

Fuente: Paparazzi