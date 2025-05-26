Lourdes Sánchez y el Chato Prada se mostraron paseando en Corrientes luego del escándalo

Mientras el cielo se derramaba sobre la ciudad de Corrientes, obligando a suspender el desfile por la celebración del 25 de mayo, Lourdes Sánchez y el Chato Prada caminaron juntos, sonrientes, por la plaza 25 de Mayo, rodeados de paraguas y miradas. Era el mediodía de la fecha y los festejos se redujeron a colocar una ofrenda florar frente al monumento al General San Martín.

Ella vestía un impermeable marrón, botas altas negras y un vestido nolly, tejido y ajustado que delataba una cuidada elección estética. Él, más casual, con jeans, camisa blanca y campera negra, sostenía un paraguas blanco que contrastaba con el de su esposa. Paseaban entre las adyacencias de la Casa de Gobierno como si nada ocurriera, o como si quisieran decirlo todo sin abrir la boca. Desde septiembre de 2024, Lourdes ocupa el cargo de directora del Teatro Vera, el histórico coliseo correntino que la devolvió a su provincia con un rol institucional. Esa mañana, su presencia tenía más de un significado: el artístico, el político y el íntimo. Porque no era solo una celebración patria, era también un desmentido simbólico: el matrimonio aún sigue en pie.

En los meses previos, los rumores de separación, infidelidades y ceremonias mayas clandestinas habían inundado los medios. Todo comenzó cuando, en el programa Puro Show, Fernanda Iglesias lanzó una bomba: Lourdes habría participado de un ritual de casamiento en México con un supuesto amante llamado Ramón Vegas, un empresario español con intereses en los negocios hoteleros en Tulum. El escándalo explotó en portales y programas del corazón, arrastrando también al hijo de la pareja, Valentín, al barro mediático.

“Todo una locura, la verdad no sé si pensar que hay algo político”, le dijo Lourdes en un audio que difundió Karina Iavícoli en Intrusos, mientras Paula Varela leía un mensaje categórico enviado por el Chato: “Es todo mentira”.

Pero fue en el streaming de Bondi Live, con Ángel de Brito a la cabeza, donde Lourdes puso en palabras lo que no quería seguir soportando. “Tenemos una relación muy sincera, hablamos de todo. La gente nos ve por la calle y nos pregunta si estamos separados, todo enfrente de Valentín. Eso le trajo ciertos traumas… empezó a tener actitudes en el cole que hoy tengo que tratar. Mi hijo es el límite”.

Las redes seguían especulando sobre una pareja abierta. Ella lo tomó con humor, aunque dejó las cosas claras: “Mil veces dije “pareja abierta”, juego con eso. No tenemos una pareja abierta, pero juego. Nuestra relación es íntima, no la vamos a ventilar”.

A esas alturas, la historia con el supuesto amante, Vegas, ya había tomado la temperatura suficiente como para que el empresario español cerrar sus redes sociales. “No tengo mucho para ocultar. Me hice superamiga, viajé por laburo. La persona de la foto es Ramón”, dijo ella.

El Chato también habló, más seco, más fastidiado: “Es todo mentira. No me enoja, pero es mucho. Estoy al tanto de con quién está Lourdes, pero lo del casamiento es too much. ¡No me invitó a mí!” Y cerró sin diplomacia con lo que más le importa, su hijo: “Me jode por Valentín. No quiero estar en los medios por cosas que lo tocan a él. Rompe las pelotas”.

Y en el medio de la discusión mediática, un golpe al corazón: la muerte de su mascota, Bianquita, que la lastimó hasta lo más profundo. Las palabras fueron cortas, pero cargadas de sentimiento. “15 años de amor puro e incondicional. Te amo para siempre Bianquita, hoy estoy destrozada. Te voy a extrañar tanto”, fue todo lo que escribió.

La caminata del 25 de mayo, entonces, fue algo más que una postal cívica. Fue una respuesta muda pero contundente. Allí, entre paraguas e himnos, Lourdes Sánchez y el Chato Prada marcharon juntos, de la mano de una familia que aún resiste al espectáculo del escarnio.

Infobae