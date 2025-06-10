Yanina Latorre aseguró que la China Suárez vendió su mansión: a cuánto lo hizo

Eugenia “La China” Suárez concretó la venta de la propiedad que compartió años atrás con el actor chileno Benjamín Vicuña en el barrio privado Chacras de Murray, ubicado sobre la Ruta 28, en Pilar. La operación se cerró en 690 mil dólares, y, según trascendidos del mundo del espectáculo, ya estaría gestionando la compra de una nueva residencia en un exclusivo country de Zona Norte, con el respaldo económico del futbolista Mauro Icardi.

Según informó Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda (América TV), donde detalló que la actriz habría comentado a su entorno que planea mudarse a San Jorge, un country de alta gama.

“Ella a los padres de sus hijos les dijo que se compró una casa en San Jorge”, afirmó Latorre, quien también indicó que parte del dinero de la operación será destinado a devolverle un préstamo a Icardi. “La guita de la venta de la casa se la tendría que devolver a Icardi y la diferencia que le falta poner se la regala el futbolista. Es la ventaja o tajada que está sacando por esta suerte de concubinato”, añadió.

La propiedad vendida se encuentra en Chacras de Murray, un barrio privado rodeado de naturaleza, con perfil residencial y una marcada impronta ecuestre. La casa, que la actriz habría recibido tras su separación de Vicuña, cuenta con cuatro habitaciones, cuatro baños, cocina integrada al patio, living, comedor y una piscina, todo en un entorno privilegiado de Pilar. “Ella estaba en Chacras de Murray, que es muy linda, hay mucho polista, pero queda muy lejos”, comentó Latorre.

Según se dijo en el programa, la vivienda fue construida en su momento por la pareja con la intención de habitarla juntos. “Ella esperó que se termine, cuentan las malas lenguas, Vicuña pagó todo y cuando pagó todo lo dejó”, relató Latorre. Además, reveló que el actor no habría sido aún notificado formalmente de la venta: “Se comprometió a darle una parte de la guita cuando la venda, pero todavía no le avisó a Vicuña que la vendió”.

El movimiento inmobiliario de Suárez vuelve a poner en foco sus vínculos personales y financieros, y refuerza las versiones sobre su cercanía con Icardi, quien no solo habría colaborado en la operación, sino que también estaría involucrado en la futura mudanza de la actriz a otro de los barrios más exclusivos de la zona norte del conurbano bonaerense.

FUENTE: minutouno.com