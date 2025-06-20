La China Suárez se alejó de las redes sociales por un motivo que llamó la atención

Eugenia "China" Suárez desapareció de las redes sociales de un momento a otro, algo que no pasó desapercibido entre sus 7,8 millones de seguidores. La falta de actividad generó sorpresa e incertidumbre, sobre todo luego del preocupante mensaje vinculado a amenazas de muerte (de parte de un hater) que había compartido días atrás en medio del escándalo de su pareja y Wanda Nara. Ahora, se conoció el motivo detrás de su silencio: habría sido Mauro Icardi quien le pidió expresamente que se mantuviera en un bajo perfil para evitar nuevos escándalos mediáticos.

El encargado de dar a conocer esta información fue el periodista Gustavo Méndez, quien tiene una relación cercana y a quien le dió una entrevista este último tiempo. En declaraciones televisivas, Méndez explicó: "Le pidieron que baje el perfil, que se aleje del quilombo...", dejando entrever que la decisión no fue espontánea sino parte de una estrategia consensuada.

Además, el periodista aseguró que la China acató esa sugerencia con aire de orden al pie de la letra: "No subió nada. O sea, escucha y hace lugar a eso". En efecto, su último posteo en Instagram data del 8 de junio. Desde entonces, no compartió más contenido, algo inusual en ella, que este último tiempo le compartía a sus fans desde que se despertaba hasta que se acostaba.

Vale recordar que Suárez tiene cuentas en otras plataformas, pero se encuentran prácticamente inactivas. En X (ex Twitter), por ejemplo, su último posteo fue en enero de 2024, cuando se quejó públicamente contra Edenor por problemas con el servicio eléctrico. Antes de eso, no publicaba desde 2023, cuando compartió un mensaje promocional de su canción Desaniversario. Incluso resulta llamativo que no haya utilizado su perfil —con casi 4 millones de seguidores— para difundir nuevos lanzamientos musicales.

El silencio de la China en redes coincide con un momento delicado a nivel mediático, en el que nuevamente fue vinculada al entorno de Icardi, y también tras haber revelado que recibió amenazas de muerte. En este contexto, su ausencia virtual podría entenderse como una forma de protegerse y bajar el nivel de exposición pública.

FUENTE: minutouno.com