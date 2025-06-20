Matías Alé dejó la medicación psiquiátrica por decisión propia

El actor Matías Alé, que atravesó un complicado episodio de salud mental hace algunos años, reveló públicamente que tomó una firme decisión respecto a su tratamiento y dejó todos los medicamentos.
"Volví a ser yo", lanzó al hablar de cómo vive hoy esta nueva etapa, sin las pastillas que lo acompañaron a lo largo de tantos años.
"Estoy bien. La verdad es que pasé por un tema delicado y el año pasado hice un click. A veces a uno lo estigmatizan por tener un brote. Cada caso es personal y por cómo le sucede a cada uno", expresó el actor durante una entrevista en Lape Club Social. Luego agregó: "Yo hoy estoy muy bien y es que hace un año y casi cinco meses tomé una decisión muy importante. Estaba tomando siete pastillas por día para poder vivir y dije ‘no las tomo más’. Las dejé por completo, pero tomaba para hacer cualquier cosa".
"Yo me veía mejor y dije que era yo y mi alma. Podía pasar que en 15 días me ponga a gritar un padre nuestro con un lobo marino o volver a ser yo, y acá estoy. Yo tomé la decisión, pasé el tiempo y lo charlé con mi psiquiatra", continuó Matías. Además, reveló: "Firmé un papel con el médico liberándolo de que si a mí me llegaba a pasar algo en este tiempo él no tiene ninguna responsabilidad. Él me dijo que no le parecía correcto, pero que lo íbamos a ir viendo. Hoy me siento muy bien".
