Es oficial: Tom Felton vuelve a Harry Potter como Draco Malfoy



Si hay un actor que quedó fascinado tras ser parte de Harry Potter, sin dudas es Tom Felton. El intérprete de Draco Malfoy, desde que dejó de formar parte de la saga debido a su final hace 15 años, siempre aprovechó cada oportunidad disponible para mostrarse agradecido por su paso por esta historia que lo llevó a la fama mundial. De hecho, en más de una ocasión volvió a ponerse en la piel del personaje como actualmente que se hizo oficial que volverá a formar parte de este universo.

Por más de que un principio todo parecía indicar que Tom Felton volvería al mundo de Harry Potter para interpretar a Lucius Malfoy, su padre, en la serie que prepara HBO, lo cierto es que Draco nunca puede salir de su esencia. Por eso, volverá a ser el malvado del equipo Slytherin para la obra de Broadway que expande el universo de Harry Potter creado por JK Rowling.

Felton se une al reparto de la obra teatral 'Harry Potter and the Cursed Child', una obra situada 19 años después de la última película, de ahí el casting de Felton para retomar el papel, puesto que abarca una edad que se ajusta a la suya propia.

La obra está escrita por Jack Thorne, dramaturgo británico responsable de guiones como los de 'Enola Holmes', 'Wonder' o la aclamada 'Adolescencia', basada en una historia original de J.K. Rowling, John Tiffany y él mismo. Sigue la historia de Albus Severus Potter, el hijo de Harry Potter que aparecía en los últimos instantes de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2'.

Con esta noticia, el actor se convierte en el primer miembro de la saga cinematográfica de 'Harry Potter' en unirse a la producción teatral, además de ser su debut en Broadway, uno de los escenarios más importantes del mundo del teatro.

FUENTE: minutouno.com