La China Suárez cruzó todos los límites con Benjamín Vicuña y ya no hay vuelta atrás

El vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña quedó completamente roto a partir del reciente posteo que hizo la actriz contra el actor chileno. Luego que este le revocara el permiso para salir del país con sus hijos, Magnolia y Amancio, lo que truncó su ida a Turquía con Mauro Icardi, no hay vuelta atrás.

Lo que hasta hace unos días era un contacto frío, distante, pero al menos había una mínima interacción, hoy ya no existe. Así lo confirmó la propia China en su retorno a Argentina, donde al bajar del avión confirmó desde el aeropuerto que sus abogados están en contacto con los representantes legales de Benjamín.

En una riña escandalosa y que parece no tener luz al final del túnel, fue Rodrigo Lussich quien contó en Intrusos de esta pelea que atraviesan Vicuña y María Eugenia. De hecho, ambos pasan el peor momento de su relación, superando ampliamente el que fue durante su separación, con fuertes rumores de infidelidad.

“Ella desde la separación de Cabré fue distinto. Con Vicuña terminó muy mal. Se ha llevado mal toda la vida, han tenido épocas enormes de tener bloqueados”, comentó el conductor de América TV, en relación al conflicto que mantienen.

LA TENSA VINCULACIÓN DE LA CHINA SUÁREZ CON BENJAMÍN VICUÑA

Si bien las aguas se calmaron en estas últimas horas y Vicuña autorizó a que sus hijos puedan ir a Turquía, en lo que será el retorno de la China para encontrarse con Icardi a fin de mes, lo cierto es que ella no piensa mantener ningún tipo de contacto.

“Ahora ella dice ‘hablan los abogados’. Ahora están en su peor momento, después de lo que ella escribió de él. Ellos dos no no no no, no van”, sentenció Lussich, en una pelea que pinta para largo y en donde deberán acordar varias cuestiones.

Por lo pronto, Benjamín se irá con sus hijos a un viaje al interior del país, en Argentina. Una vez concretada su vuelta, pactada en principio para el 25 de julio, recién el 28 es cuando la China tiene planes de irse a Turquía por 15 días.

Fuente: Paparazzi.